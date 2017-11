15 ZABLUDA O LJUDSKOM TIJELU KOJE SVI ‘PUŠE’: Neke vas koče u karijeri, a neke vas mogu i ubiti

OK, svi znamo da nam ne treba sedam godina da probavimo žvaku, ali mnogi još vjeruju u ove znanstvene mitove.

Zbog nekih od ovih mitova ljudi teže odlučuju, zbog drugih su filmovi dobili besmislena imena, no neki su i prilično opasni.

1. Toplinu gubimo preko glave

Iako mnogi smatraju da se tjelesna toplina najlakše gubi preko glave, znanstvenici kažu da ćete se na hladnom danu, ako izađete bez kape, smrznuti podjednako kao da ste izašli bez čarapa ili hlača. Istina jest da preko glave gubimo puno topline, ali samo zbog toga što nam lice nije pokriveno. Mit je nastao kada su vojske tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća mjerile gubitak topline, i naravno da je najviše odlazilo preko glave jer je ostatak tijela bio pokriven debelom zimskom odjećom.

2. Različiti dijelovi jezika detektiraju različite okuse

Brojna istraživanja raskrinkala su ovaj mit i pokazala da se okusi osjećaju svim dijelovima jezika, iako je točno da su neki od njih osetljiviji na neke okuse. Osim toga, svaki jezik je jedinstven.



3. Ljudi imaju pet čula

Zapravo, ljudi imaju barem devet osjeta, a neki istraživači smatraju da imamo čak 21, ovisno o tome što sve brojite kao osjetilo. Primjerice, osjet za ravnotežu je sigurno zasebno osjetilo, osjećaj hladnoće se obrađuje drugačije od samog dodira, osjećaj za smještaj u prostoru i osjećaj za tijek vremena neki znanstvenici izdvajaju, a neki ne… Pet čula – vid, sluh, dodir, miris i okus – su osnovna pa je zbog toga nastao ovaj mit. Zato bi film Šesto čulo mogao govoriti i ravnoteži, recimo.

4. Ljudi koriste samo 10 posto svog mozga

Neurolozi kažu da je riječ o mitu i da ljudi koriste svaki dio mozga, gotovo konstantno

5. Nokti rastu i nakon smrti

Dehiriranje tijela nakon smrti može dovesti do povlačenja kože oko noktiju i kose, što daje dojam da su narasli. Međutim, svim tkivima je potrebna energija, hranje tvari i protok krvi (odn. kisik) da mogu rasti pa jednom kada stane srce, ništa više ne raste.

6. Naša krv je plava prije oksidacije

Iako mnogi vjeruju da je neoksidirana krv plava, to je zapravo mit, jer ljudska je krv uvijek crvena – iako se nijanse razlikuju, ovisno o tome koliko je krv zasićena kisikom. Mit je nastao od činjenice da vene na rukama kod svijetloputih ljudi izgledaju plavo, a od tuda je nastao i izraz za plemićko porijeklo – u Španjolskoj su se malobrojne obitelji ponosile svojom “plavom krvi” jer je značilo da se nisu u prošlosti miješale s tamnoputim Maurima. No to nema veze s bojom krvi nego lomom svjestlosti kroz kožu.

7. Zbog brijanja dlake rastu brže

Mnogi vjeruju da brijanjem dlačice rastu brže, no brijanje dlaka ne mijenja njihovu debljinu, boju ili brzinu rasta. Brijanje lica ili tijela jednostavno reže vrh dlake koje onda osjećamo oštrijima, a svaka dlaka ili vlas je pri dnu deblja pa brada ili kratka kosa izgledaju gušće.

8. Ne treba buditi mjesečare

Ako probudite čovjeka koji mjesečari, on se može osjećati uplašeno ili dezorijentirano, ali mu to ne može nanijeti neku veću štetu

9. Alkohol vas može zagrijati

Alkohol može učiniti da osjećate toplinu u koži, ali je to samo varka. Alkohol izaziva širenje krvnih žila, zbog čega privremeno osjećamo toplinu. Međutim, ako ste popili “koju čašicu više”, upravo zbog proširenih žila zapravo brže gubite toplinu.

10. Zbog osjećaja ne možete logično odlučivati

Bez emocija, ljudi ne bi mogli donijeti nikakvu odluku jer mozak koristi osjećaje kako bi u obzir uzeli i posljedice svog djelovanja. Pacijetni kojima je oštećen dio čeonog režnja koji povezuje emotivnu amigdalu i ostatak mozga postaju potpuno razumni, no upravo zbog toga ne mogu donijeti nikakve odluke. Primjerice, nemoguće im je izabrati treba li ugasiti požar u kuhinji ili pokositi livadu – upravo su emocije ključne za “razumno” procjenjivanje posljedica.

11. Ako sjediš blizu televizora, oštetit ćeš oći

Nema baš nikakvog dokaza da gledanje televizora izbliza šteti vidu. U doba starih, analognih televizora, još je možda i imalo smisla zbog zračenja (koje šteti, ali ne nužno vidu), no danas otprilike sve ostalo zrači više od TV-a. Zurenje u ekran šteti, jer ljudi rjeđe trepću, umjetno svjetlo noću remeti lučenje hormona itd. – ali ništa od toga nema veze s blizinom TV ekrana.

12. Infarkt strašno boli

Mnogi srčani udari prođu, a da ih oboljeli ni ne primijeti. Upravo zbog mita kako svaki srčani udar prati probadajuća bol u prsima koja se širi i obamrlost ruke, 40 posto srčanih udara prođe nezamijećeno. Postotak je još veći kod žena koje vrtoglavicu, teže disanje i ostale atipične simptome srčanog udara pripišu menopauzi ili premorenosti.

13. Vaš mozak je ili lijevi ili desni

Mozak ne funkcionira baš tako. Mit kaže i kako su ljudi kojima je lijeva polutka izraženija kreativniji, a oni kojima dominira desna polutka jači u matematici i logici. Iako postoje određeni centri u mozgu koji rade određene stvari, primjerice centar u kojem se obrađuju vizalne informacije, velika većina naših aktivnosti uključuje više centara iz obje polutke, uključujući i “banalne” stvari poput prepoznavanja lica, čitanja i pisanja. Osim toga, potpuni je mit da jedna polutka “isključuje” drugu. Mozak je nevjerojatno prilagodljiv pa se recimo kod pacijenata kojima je oštećen centar za govor tu ulogu mogu preuzeti drugi dijelovi, ili pak kod ljudi koji su slijepi od rođenja, centar za vid preuzima neke druge funkcije.

14. Dvije glave su bolje od jedne

Da, to bi bilo točno kada bi bismo bili roboti, jer osim čiste logike i argumenata, čim se nađu dvije osobe, u igru se uključuje čitav niz socioloških mehanizama, prije svega konformizam. Naša podsvjesna želja da se uklapimo u grupu je fenomenalni alat koji nam je u prošlosti pomogao preživjeti (ono, pleme može uloviti mamuta), ali uništava kreativnost i odlučnost. Ta želja za pripadanjem je puno jača od logike (pitajte samo bilo kojeg tinejdžera koji se osjeća isključeno).

15. Zdravi trbušnjaci iskaču

Koliko god da je lijep prizor, pločice ne igraju baš nikakvu ulogu kod zdravlja. Da, masnoće oko struka su opasne, ali prije svega jer upućuju na visceralnu masnoću oko organa. Osim toga, six pack može biti i opasan, osobito kod žena, jer ako se vidi, znači da je razina masnoća prilično niska što može remetiti neurološki i imunološki sustav.