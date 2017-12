IZAŠLA EPIZODA GRAND TOURA S RIMČEVOM JURILICOM U GLAVNOJ ULOZI: Concept One pobijedio u utrci, konkurente ostavio da se guše u njegovoj prašini

Jeremy Clarkson i ekipa sučelili su tri vrhunska vozila – Rimčev Concept One, Lamborghini s i Hondu NSX – a utrku su nazvali ‘Budućnost vs sadašnjost vs prošlost’.

Mate Rimac podijelio je danas sa svojim prijateljima na Facebooku da je vani epizoda The Grand Toura s njegovom ekstrabrzom jurilicom Concept Oneom.

Uz kraći teskt, vlasnik tvrtke Rimac Automobili podijelio je jedan prilično impresivni video isječak. Naime, Jeremy Clarkson i ekipa sučelili su tri vrhunska vozila – Rimčev Concept One, Lamborghini s i Hondu NSX – a utrku su nazvali ‘Budućnost vs sadašnjost vs prošlost’.

Ishod nije nimalo izneđujući, Concept One ostavio je svoje konkurente da se guše u njegovoj prašini.



“Moram priznati da sam bio nervozan gledajući epizodu, ali njihovo testiranje automobila koji smo stvarali prekretnica je i jedna od stvari koja je obilježila moj život”, napisao je Rimac.