SENZACIONALAN USPJEH HRVATSKOG GENIJALCA: Rimčeve baterije ugrađivat će u legendarnog Aston Martina

Tvrtka Automobili Rimac ostvarila je povijesni uspjeh. Njihove baterije naći će se u modelu Astona Martina AM-RB 001.

Automobili Rimac isporučivat će baterijski set za model automobila AM-RB 001 legendarnog proizvođača Astona Martina. Objavio je to danas na svom Facebook profilu Mate Rimac ističući kako još uvijek nisu dobili dozvolu za objavu detaljnih informacija.

Riječ je o modelu koji je pravi bolid i, po mnogima, tehnološki najsavršeniji automobil kojeg je svijet ikada vidio.



Veliki je to upsjeh Rimčeve tvrtke koji je za Index.hr komentirao i poduzetnik Saša Cvetojević, inače promotor električnoh automobila.

“Ljudi percipiraju Rimac automobile po Concept Oneu, pa ga pitaju koliko je prodao automobila i slično. Taj automobil je perjanica, paradni konj iza kojeg je skup tehnologija i znanja. Rimac se predstavio svijetu uz pomoć modela Concept One, a ovo je već druga velika tvrtka koja proizvodi superautomobile koja cijeli taj baterijski set povjerava Rimcu. Nije Aston Martin bilo tko nego tvrtka koja radi najjače aute na svijetu, to je vrh”, rekao je Cvetojević dodajući kako Rimac ide u dobrom smjeru i to s najjačima.