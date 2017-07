ENGLESKI MEDIJI: ‘May ili Clarkson bi vjerojatno poginuli u Rimčevom automobilu, jasno je zašto je Hammond preživio’

Da su na mjestu Richarda Hammonda za upravljačem Rimčevog Concepta_One u trenutku nesreće koja se dogodila u Švicarskoj bili James May ili Jeremy Clarkson, ona bi za njih bila fatalna.

Tvrdnja je to koju prenosi The Sunday Times Driving, pozivajući se na izvor blizak The Grand Touru, potkrepljujući navode činjenicom da je Hammond, visok 170 cm, jedini od trojice voditelja popularnog šoua zahvaljujući svojoj visini (što je često predmet ismijavanja njegovih kolega-voditelja) imao dovoljno prostora za glavu što mu je omogućilo izbjegavanje ozbiljnih ozljeda.

Clarkson visok 195,5 cm i May visok 183 ne bi prošli samo s ozljedama noge nakon prevrtanja automobila po izlijetanju iz zavoja već bi, dodaje izvor, ‘da su bili u automobilu vrlo teško preživjeli budući da bi glavom udarili u niski krov’.