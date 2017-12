SAVJET PROMETNOG STRUČNJAKA: Ako ne možete ubaciti u rikverc napravite ovo i sigurno ćete uspjeti

Pri niskim temperaturama otežava se ubacivanje mjenjača u stupnjeve prijenosa posebice u stupanj unatrag (rikverc).

Pokretanje potpuno hladnog vozila u zimskim mjesecima pri niskim temperaturama zraka ponekad je popraćeno otežanim ubacivanjem mjenjača u stupnjeve prijenosa, a posebice za vožnju unutrag. Stručni savjet kako riješiti taj problem donosi autoportal.hr.

‘Pri niskim temperaturama, kad se povećava viskoznost ulja (postaje gusto), otežava se ubacivanje mjenjača u stupnjeve prijenosa, posebice u stupanj unatrag (rikverc), pri pokretanju potpuno hladnog automobila (dakle motora i mjenjača). Tada može doći do zapinjanja ručice mjenjača i nemogućnosti uključivanja’, navodi izvor nudeći i rješenje problema.

Uz podsjećanje da mnogi automobili novijeg datuma proizvodnje, a posebice se pritom ističu vozila A i B segmenta, imaju teškoća s rikvercom i pri radu zagrijanog motora, upozorava se da bi se stupnjevi prijenosa morali mijenjati odmjereno i donosi način kako doskočiti problemu iz uvoda teksta:



‘Kad upalite hladan motor, u 10-20 sekundi koliko je dovoljno pričekati do polaska, pritisnite papučicu spojke do dna, pa lagano gurnite ručicu mjenjača u treći stupanj, pa povucite u četvrti, pa ponovno gurnite u treći i povucite u četvrti. U trećem koraku, nastavljajući držati papučicu spojke do kraja, ručicu mjenjača ubacite u rikverc. Ne bi trebala zapinjati!’