PROUČILI TESLIN MODEL 3 I ZAKLJUČILI: ‘Greške su vidljive s Marsa. Ne razumijem kako je to moglo biti pušteno’

Munro & Associates je konzultantska inženjerska tvrtka koja surađuje s velikim proizvođačima

Duga zajednička povijest povezuje autoindustriju i konzultantsku inženjersku tvrtku Munro & Associates kod koje je gostovao Autoline Network prije no što će Teslin Model 3 biti u potpunosti rastavljen kako bi se uočile moguće pogreške u njegovoj izvedbi. Čini se da ih je ‘more’ pronađeno i prije samog rastavljanja samom vizualnom provjerom.

Kada je prvi čovjek tvrtke Sandy Munro krenuo u objašnjavanja rješenja koja nisu (niti približno) uspješno ukombinirana u konačni proizvod, cijeli se video-zapis dobrano otegnuo. A Model 3 još je uvijek imao sve vijke na sebi…

Nimalo impresioniran

‘Zaista mi nije jasno kako su to uopće pustili’, svojevrstan je rezime čovjeka iza kojeg su desetljeća rada u autoindustriji koji se nije mogao prestati čuditi manama koje je na već prvi pogled uočio na modelu kojeg je svijet dugo iščekivao, a koji zasad niti približno ne ispunjava zadane brojke proizvodnje.



Niti malo nije impresionirano djelovao Munro nakon uvodnog kontakta s električnim vozilom prihvatljive cijene. Završni detalji ono su što ga ljuti pa je, među ostalime, spomenuo ručicu za otvaranje vrata, odnosno činjenicu da je njeno korištenje potrebno koristiti obje ruke, potom se požalio na to da vozačev prozor poskakuje unutar samih vratiju, a onda ukazao i na nespretno zalijepljen dio na prozoru sa strane vozača.

Neobično i nikad viđeno

“Ovo je očito naknadno napravljeno, to se ne radi. Uobičajen postupak je skinuti i ispravno postaviti. Bože, ovo nikad prije nisam vidio.”

Nije imao lijepe riječi niti za sigurnost putnika u stražnjem dijelu automobila, nije se mogao načuditi niti nekim drugim rješenjima, a zazori su posebno poglavlje…

“Vide se s Marsa, ovo zaista nije baš dobro. Samo ih pogledajte, ovdje jedva da mogu ugurati nokat, a ako pogledamo ovdje gotovo da mi stane palac. Vrlo neobično. Takvo što nismo vidjeli valjda od 70-ih godina. Ne shvaćam kako je do toga moglo doći, kako je do pušteno. Meni je to veliko iznenađenje.”

Što je još kritizirao pogledaje u videu: