Глава автоваза заявил, что не исключает возможности выпуска летающих автомобилей в течении следующих двадцати лет. «АвтоВАЗ» может рассмотреть проект производства летающих автомобилей совместно с «Ростехом» и видит потенциал в таких разработках, сообщил в интервью RNS президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

The head of AVTOVAZ said that does not exclude the possibility of the production of the flying cars in the next twenty years. AvtoVAZ may consider the project of production of flying vehicles together with Rostec and sees potential in such developments, said in an interview with RNS, the President of "AVTOVAZ" Nicolas Moore.

