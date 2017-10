HAK OBJAVIO VELIKI TEST ZIMSKIH GUMA: Oprez, na tržištu su i gume s neprolaznom ocjenom

Hrvatski autoklub objavio je rezultate tradicionalnog testiranja zimskih guma, koje redovito rade Hrvatski autoklub i njegovi partneri. Napravljeno je u dvije dimenzije, obje izuzetno popularne i raširene na europskim i našem tržištu. Maksimalnih ocjena ponovno nije bilo ni u jednoj dimenziji, no neke su se gume kvalitetom ipak izdvojile od ostalih, zaslužile ocjenu vrlo preporučljivo i smatraju se najboljima u ovom testiranju.

Manjom, 195/65 R15, koriste se automobili kompaktne klase, poput VW Golfa, Renault Meganea, Peugeota 308, Opel Astre ili Mazde 3, dok veća dimenzija, 215/65 R16, pripada SUV automobilima kao što su VW Tiguan, Renault Kadjar, Opel Mokka, Nissan Qashqai ili Hyundai Tucson.

U manjoj dimenziji, 195/65 R15, to su Continental WinterContact TS860, ESA+ TECAR Super Grip 9 i Kleber Krisalp HP3, dok je u većoj dimenziji, 215/65 R16, dominirao Dunlopov proizvod, Winter Sport 5, koji je jedini ocijenjen kao vrlo preporučljiv u tom segmentu.

Prema kriterijima ocjenjivanja, 15% ocjene donosila je vožnja po suhoj cesti, 30% je otpadalo na mokru, snijeg je sudjelovao s 20%, vožnja po zaleđenoj cesti uzimala je 10% ocjene, jednako kao utjecaj na potrošnju goriva i trajnost, dok je najmanji postotak, samo 5%, donosila razina buke koju guma stvara prilikom kotrljanja.



Dimenzija 165/65/R15

Testiranje u dimenziji 195/65 R15 usporedilo je kvalitetu 16 zimskih proizvoda, a kao testni automobil koristio se VW Golf sedme generacije. Tri proizvoda dobila su ocjenu vrlo preporučljivo, pri čemu je pobjeda ipak otišla Continentalovu WinterContactu TS860, koji se prvi put našao na testiranju i odmah zaslužio najbolju ukupnu ocjenu. Kod Continentala nedostaci nisu primijećeni, a ova je guma pokazala najbolje rezultate na mokroj podlozi te bila u samom vrhu kad je riječ o rezultatima na suhom, snijegu i ledu uz izuzetno nisku potrošnju goriva. To je i jedina guma iz takozvanog premium segmenta s ovom ocjenom.

Druga dva vrlo preporučljiva proizvoda obično su na ovim testiranjima bila dosta niže u poretku, no ovoga puta izbila su gotovo na vrh. Tako se na drugome mjestu pomalo iznenađujuće našao ESA+ TECAR Super Grip 9, dio Goodyearova koncerna, s najboljom ocjenom na zaleđenoj cesti i najnižom potrošnjom na našem testiranju, dok je treća među najboljima guma iz Klebera, Krisalp HP3, dio grupacije Michelin, koja je podjednako uspješna u svim testnim kriterijima.

Baš kao i kod gume iz Continentala, ni kod ovih proizvoda nema nedostataka koji bi mogli utjecati na smanjenje ukupne ocjene, a izuzetno je zanimljivo bilo vidjeti da su na ovom testiranju jeftiniji proizvodi iz matičnih grupacija pokazali više i svojom kvalitetom nadmašili razvikane proizvode svojih koncerna: Goodyear UltraGrip 9, Dunlop Winter Response 2 i Michelin Alpin 5 kod kojih su uočeni određeni nedostaci.

Najveći broj guma, čak 12, smjestio se u zlatnu sredinu i mogu se preporučiti. U ovom ocjenskom razredu Dunlop i Goodyear imaju samo jednu manu. Dunlopovu ocjenu ruše performanse na suhoj podlozi, dok je kod Goodyeara manji nedostatak primijećen na snijegu. Kod ostalih 10 proizvoda, ukupne ocjene smanjene su zbog najmanje dva razloga pa uglavnom padaju zbog kvalitete na mokroj podlozi i snijegu. Među njima je i u nas vrlo popularna Sava Eskimo S3+.

Semperit je gubitnik

Apsolutni gubitnik ovog testiranja u manjoj dimenziji postao je Semperit sa svojim proizvodom Master-Grip 2. To je jedina guma s ocjenom djelomično se preporučuje, i to zbog posebno lošeg dojma na suhom te dodatnih nedostataka na ledu i u pogledu trajnosti.

Općenito gledano, zimske gume imaju mnogo duži zaustavni put na suhoj podlozi od tek prosječnih ljetnih guma pa će u pravilu automobil na ljetnim gumama na suhome stati otprilike četiri metra ranije od istog automobila na zimskim proizvodima.

Ipak, taj je zaustavni put različit i među samim zimskim proizvodima. Tako će, primjerice, Continentalov WinterContact TS 860 sa 100 km/h do nule stići za 44,6 metara, dok će Semperitovu Master-Gripu 2 trebati čak dva i pol metra više.

Razlika među proizvodima postoji i na mokroj podlozi, pogotovo kad je riječ o hidroplaningu. Najbolji je i ovdje Continental koji počinje “glisirati” ili gubiti kontrolu i proklizavati pri 93 km/h, dok se kod Save to događa pri 79 km/h. Na području hidroplaninga zimske gume su općenito bolji izbor od ljetnih.

Dimenzija 215/65/R16

U većoj dimenziji, 215/65 R16, testiranje se obavljalo na VW Tiguanu, bilo je također 16 kandidata, a pobjednik je samo jedan.

Riječ je o Dunlopovu Winter Sportu 5 koji je u ovoj dimenziji jedini zaslužio ocjenu vrlo preporučljivo. Dunlop nema nikakvih nedostataka, naročito je uvjerljiv na mokroj podlozi gdje ostvaruje najbolji rezultat, dok podjednako dobre kvalitete pokazuje i u ostalim kriterijima, poput vožnje po suhoj cesti ili utjecaja na potrošnju goriva. Dunlop nije superioran jedino na snijegu i ledu, no i tamo je zadržao ocjenu koja ga je učinila pobjednikom u ovoj dimenziji.

Kao i u manjoj dimenziji, najveći broj guma, 14, našao se u srednjem ocjenskom razredu i mogu se preporučiti. I ovdje su razlozi za smanjenje ukupne ocjene različiti i teško im je pronaći samo jednu zajedničku manu.

Na svakoj podlozi, od 6 do 8 brendova pokazuju nedostatke, neki čak i više njih. Primjerice, Continentalov WinterContact TS 850 P SUV ovdje je podbacio na zaleđenoj cesti, dok je u ostalim kriterijima vrlo solidan. Pirellijev Scorpion Winter najbolji je na mokrom, ali ima slabosti na snijegu i ledu te povećanu potrošnju goriva što mu u konačnici donosi i slabiju ukupnu ocjenu.

U ovom razredu BF Goodrich g-Force Winter 2 i Nokian WR D4 najbolje su ocijenjene gume na snijegu, no poskliznule su se na drugim područjima, BF Goodrich na suhom i mokrom, a Nokian samo na mokrom. Savin Eskimo HP2 najbolji je na ledu, no ocjenu mu ruši vožnja po mokrom, dok Hankook i*cept RS2 W452 ostvaruje najbolji rezultat na suhoj podlozi, ali i on, baš poput Save, ocjenu gubi zbog lošeg nastupa na mokroj cesti. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ima najmanju potrošnju goriva, dok ćete na Michelinovu Alpinu 5 uspjeti napraviti najveći broj kilometara. Trajnost Michelina čak je 39% bolja od prosječne trajnosti ostalih kandidata. Potpuno druga krajnost u pogledu trajnosti je proizvod iz Avona koji će napraviti 37% kilometara manje od prosječnog rezultata.

Neprolazna ocjena za Nankang

Na samom dnu testiranja u ovoj dimenziji našao se proizvod Nankanga, Snow SV-2, koji jedini dobiva neprolaznu ocjenu, i to zbog užasno lošeg rezultata na mokroj podlozi i snijegu. Zbog toga je i apsolutno neobjašnjiva oznaka “C” koju ova guma nosi na sebi kad je riječ o razini na mokroj podlozi.

HAK-ova testiranja pokazala su kako oznake koje proizvođači sami stavljaju na gume ne predstavljaju dobru zaštitu za kupce jer se gume s istom oznakom mogu međusobno znatno razlikovati, i to u gotovo svim karakteristikama, a posebno kad je riječ o karakteristikama na mokroj podlozi.

Primjerice, kod kočenja na mokrom razlika najbolje i najlošije gume pri spuštanju brzine sa 80 na 20 km/h može iznositi čak deset metara. Automobil opremljen Nankangovom gumom prilikom kočenja s 80 km/h i dalje će voziti 37 km/h u trenutku kad će se automobil na Dunlopovom proizvodu već zaustaviti. U slučaju naglog kočenja u nuždi s 50 km/h, primjerice u gradu, Nankang će u trenutku kad Dunlop stane još voziti brzinom od 23 km/h, što može biti izuzetno opasno.