FRANCUZI KUPILI OPEL: Transakcijom od 2,2 milijarde eura PSA postao drugi europski proizvođač automobila

General Motors Co. i PSA Group objavili su da su sklopili sporazum kojim Grupa PSA preuzima GM-ovo društvo kći Opel/Vauxhall i europsko poslovanje društva GM Financial u okviru transakcije kojom se te djelatnosti procjenjuju na 1,3 milijarde eura odnosno 0,9 milijardi eura.

Uz Opel/Vauxhall, koji je ostvario promet od 17,7 milijardi eura 2016. godine, PSA postaje drugi europski proizvođač automobila s tržišnim udjelom od 17 %.

“Ponosni smo što ujedinjujemo snage s markama Opel/Vauxhall i obvezujemo se da ćemo nastaviti razvoj tog velikog poduzeća i ubrzati njegov procvat. Pozdravljamo sve što su postigli nadareni timovi tog poduzeća, kao i lijepe marke Opel i Vauxhall te iznimno nasljeđe. Namjeravamo upravljati markama grupe PSA i Opel/Vauxhall na temelju vlastitog identiteta svake od njih. Budući da je Opel/Vauxhall već razvio izvrsne modele za europsko tržište, uvjereni smo da će biti dobar partner. Naš je cilj prirodno produljenje našeg partnerstva te jedva čekamo da ubrzamo s planovima. Sigurni smo u znatno ubrzanje procvata marke Opel/Vauxhall uz našu potporu i uz poštovanje napora koje je uložila grupa GM u odnosu na zaposlenike koji rade za Opel/Vauxhall”, izjavio je Carlos Tavares, predsjednik upravnog odbora grupe PSA.





Transakcija će omogućiti grupi PSA, tvrdi se, da ostvari znatne uštede i da se ostvari sinergija u području kupovine, proizvodnje te istraživanja i razvoja. Do 2026. očekuju se sinergije od 1,7 milijardi eura godišnje, od čega bi se znatni dio trebao ostvariti do 2020. te doprinijeti ubrzanju procvata marki Opel/Vauxhall. Na temelju plodonosnog partnerstva sklopljenog s grupom GM, grupa PSA očekuje da marke Opel/Vauxhall dosegnu maržu iz osnovne djelatnosti od 2 % do 2020. te od 6 % do 2026. i da ostvare pozitivan operativan slobodan novčani tok do 2020.