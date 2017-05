POTRESNA SVJEDOČANSTVA: ‘Ljudi padaju u nesvijest od iscrpljenosti, a druge šalju da nastave njihov posao dok oni još leže na tlu’

Američka automobilska kompanija Tesla krupnim koracima grabi prema budućnosti prijevoza, ideje prvog čovjeka tvrtke Elona Muska vizionarske su i djeluju genijalno, no sadašnjost radnika koji njegove ideje realiziraju prava su noćna mora.

Može se to zaključiti iz teksta objavljenog na internetskim stranicama The Guardiana koji, pozivajući se na svjedočanstva zaposlenika, navodi da je od 2014. godine do danas u Teslinoj tvornici u Fremontu hitna pomoć intervenirala više od sto puta.

Nesvjestice, vrtoglavice, napadaji, teško disanje, bolovi u prsima… samo su neki od razloga zbog kojih je zvana stručna medicinska pomoć koja je više stotina puta ondje dolazila i zbog ozljeda na radu.

Sam Musk tvrdi da njegovi zaposlenici ‘naporno rade na teškim poslovima’, ali i dodaje da vodi brigu o njihovom zdravlju. Prema riječima radnika Jonathana Galescua čini se da tome nije baš tako.



“Viđao sam kako ljudi padaju bez svijesti na lice i razbijaju glavu. Nas su poslali da nastavimo njegov posao dok je on još ležao na podu”, tvrdi Galescu otkrivajući drugu stranu priče.

“Imali smo suradnika s kojim sam radio na istoj proizvodnoj traci. On je samo radio, radio, radio sve dok nije pao”, dodaje Mickey Catura čije riječi prisnažuje i Richard Ortiz opisujući tvornicu kao lijepo mjesto, ali:

“Kao da ste preminuli i otišli u raj u kojem se proizvode automobili. Sve djeluje kao budućnost, osim nas.”

Mnogo ih je koji navode isto, spominju smanjenje plaće i više rada, riječi nadređenih koji utišavaju njihovo žaljenje. U međuvremenu, Musk je potvrdio spremnost da se u 2018. proizvede 500,000 automobila, odnosno 495 posto više u odnosu na 2016. godinu…