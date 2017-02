TOUCH SCREEN WINDOW SYSTEM: SsangYong bi do kraja godine trebao predstaviti tehnologiju spuštanja prozora dodirom

Južnokorejski SsangYong Motor Co., čiji je većinski paket dionica u vlasništvu indijske Mahindre, spreman je na tržište lansirati prve sustave otvaranja automobilskih prozora dodirom.

Vijest donosi južnokorejska novinska agencija Yonhap u nastavku čijeg teksta se navodi da je ova nova tehnologija, čiji je naziv touch screen window system, u petak pokazana u trening-centru tvrtke u Anseongu, a da bi javnosti trebala biti prezentirana do kraja kalendarske godine.

“Tvrtka će nastaviti razvijati proizvode nove generacije koji će odgovarati potrebama svojih kupaca i istovremeno postavljati trendove ohrabrivanjem kreativnih ideja”, izjavio je predsjednik Ssangyong Motora Choi Jong-sik.

Inače, ovu su ideju još prije dvije godine najavili iz Jaguara, no nakon toga nikakvu novost po tom pitanju nisu pustili u javnost.



“Ukoliko želite spustiti prozore, bit će potrebno samo dotaknuti određen dio prozora i on će se spustiti. Takva tehnologija dolazi, već je u radu. Ne znam kada će se to točno dogoditi, ali mi u svakom slučaju znamo kako to napraviti”, izjavio je tada jedan od Jaguarovih direktora Ian Callum.