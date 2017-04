POSRAMLJUJE I NAJSKUPLJE: Pogledajte kako vremešni Golf II ubrzava brže od Lamborghinija, Bugattija, Koenigsegga…

YouTube kanal njemačke tuning kuće Boba Motoring pohvalio se novi uratkom u kojem ulogu glavne zvijezde nosi Volkswagenov Golf serije II, a u kojem su poraženi epizodisti najbolje svjetske jurilice na četiri kotača.

Performanse ovog dorađenog vremešnog automobila toliko su moćne da se s njim u ubrzanju do 300 km/h ne mogu mjeriti niti Lamborghinijevi modeli Aventador i Huracan. Može se to opravdati i ‘viškom’ konjskih snaga tuniranog Golfa II, no impresivno zvuči da je on do 300 km/h stigao prije iako je startao tek kada su Lamborghinijevi modeli već postigli brzinu od 200 km/h.

Nešto izjednačeniji u utrci ubrzanja bio je Bugatti Chiron s 1500 KS, no i on je ostao ‘posramljen’, baš kao i Nissan GT-R s više od 1600 KS.

Službeni podaci za popularnu ‘dvojku’ kazuju da ga pogoni 2,0-litreni 16V turbo motor koji razvija 1233,7 konjskih snaga, da do stotke dojuri za 2,1 sekundu, do 200 km/h za 5,6 sekundi, a do 250 km/h za 7,8 sekundi. Od 100 do 200 km/h potrebno je 1180 kilograma teškom automobilu tek 3,03 sekunde, a maksimalna brzina koju može postići premašuje 380 km/h.



A, ovako to izgleda u usporedbi sa spomenutim takmacima, među kojima je i Koenigsegg One:1: