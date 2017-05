MUSKOVA VIZIJA BUDUĆNOSTI: Automobili neće letjeti već voziti po šinama u tunelima ispod zemlje

Elon Musk otkrio je svoju viziju smanjenja prometnih gužvi, odnosno prometovanja budućnosti prema kojoj bi umreženi putevi ispod zemlje trebali biti rješenje problema svakodnevnih stajanja u nepreglednim kolonama.

Ideja poduzetnika i vizionara vjerojatno najprepoznatljivijeg kao čelnika Tesle, ali i čovjeka iza kojeg je čitav niz projekata, svodi se na mrežu tunela ispod zemlje po kojima bi automobili smješteni na platformi koja je na tračnici putovali do novog dizanja na cestu brzinama od 200 km/h. Spuštanje u tunelsku mrežu i izranjanje iz nje obavljalo bi se ‘dizalima’ koja ne zauzimaju površinu veću od parkirnog mjesta.

Svoju ideju ispred The Broing Companyja, tvrtke koju je s tim ciljem osnovao 2016. nakon frustracija s prometom u Los Angelesu, već je iznio.





“Gužva u prometu jedna je od onih stvari koje najviše ‘ubijaju’ dušu. One utječu na ljude u svim dijelovima svijeta i mnogo oduzimaju od života. To je strašno, a posebice je to strašno u Los Angelesu. Pokušavamo iskopati rupu ispod Los Angelesa koja bi bila početak onog što se nadamo da će biti 3D mreža tunela kojom bi ublažili zagušenja u prometu”, prenosi Dezeen Muskove riječi.