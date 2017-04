BUDUĆNOST JE STIGLA: Plan Daimlera i Boscha u potpunosti mijenja vožnju kakva je danas poznata

Bosch i Daimler potvrdili su suradnju čiji je krajnji cilj razvoj softvera i algoritama za sustav autonomne vožnje. Potpuno automatizirana (razina 4) i samoupravljajuća (razina 5) vožnja gradskim cestama trebala bi biti omogućena do početka sljedeće dekade.

Predstavljanjem automatiziranog prometovanja bez intervencije vozača Bosch i Daimler žele unaprijediti način tijeka prometa u gradovima, povećati sigurnost na cestama i postaviti kamen-temeljac onoga kako će promet u budućnosti izgledati.

Tehnologija bi trebala povećati dopadljivost ideje o dijeljenju automobila i istovremeno dopustiti ljudima da na bolji način iskoriste vrijeme dok se nalaze u voziluo te ponuditi nove mogućnosti mobilnost za sve bez vozačke dozvole.



Primarni cilj objekta, navodi se u priopćenju obiju tvrtki, jest postići za proizvodnju spreman razvoj vozačkog sustava koji bi automobilima omogući potpuno autonomnu vožnju gradovima i to s idejom da vozilo stiže do čovjeka, a ne obrnuto. Cijela bi priča trebala funkcionirati na način da unutar predodređenih gradskih dijelova klijent putem pametnog telefona naruči vožnju automobilom koji bi sam trebao stići do njega i potom se prepusti vožnji do željenog odredišta.