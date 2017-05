TOYOTIN ADUT PREZENTIRAN U HRVATSKOJ: Osvježeni Yaris je dinamičan, elegantan i agresivan, a novost skriva i pod poklopcem motora

Prezentacija redizajnirane treće generacije Toyotinog modela Yaris održana je utorak u Zagrebu. Koliku popularnost ovaj automobil uživa u Hrvatskoj najbolje će reći podatak da je svaka treća prodana Toyota upravo Yaris, a osvježeni model trebao bi nastaviti taj trend.

Pomoći će pritom svakako oku ugodan dizajn, bogata oprema i početna cijena modela s trojim vratima pa Yaris na hrvatskom tržištu starta od 83,900 kuna, odnosno od 109,900 kn u hibridnoj varijanti, u osnovnom paketu opreme Luna.

Dinamičnog i elegantnog dizajna predstavlja se Yaris u posljednjem izdanju, a na prvu u oči upadaju agresivniji izgled prednjeg dijela za što su posebice zaslužni grill-maska i redizajnirana prednja svjetla. Proteže se osvježenje i bočnom linijom na kojoj širina lajsni podiže dinamiku izgleda, pa sve do stražnjeg na kojem se ističe novi dizajn odbojnika, odnosno novi LED potpis svjetla koja ostavljaju dojam da je Yaris širi no što to uistinu jest. Atraktivnosti modela pomažu i četiri bi-tone varijante koje bojama ‘povezuju’ unutarnji i vanjski dio vozila, a cijenom se najviše približavaju najskupljem paketu opreme Chic.





Duljine 3945 mm, širine 1695 mm i visine 1510 mm redizajnirani bi Yaris trebao izbrisati najveće mane svog prethodnika, a prvenstveno se to odnosi na razinu buke u unutrašnjosti vozila. Za poboljšanje izolacije buke Toyota se pobrinula ugradnjom novog ovjesa motora, novog kućišta filtera zraka, nova je i torziona osovina, a poboljšanja izvedena na izolaciji motornog prostora, akustičnoj izolaciji vjetrobranskog stakla svakako su aduti koji će pritom pomoći. Baš kao i novi lonac ispuha.

Poradili su u Toyoti i na poboljšanjima vozne dinamike Yarisa pa su tako uz ugrađen novi ovjes motora, novi i parametri električnog servo upravljača, a amortizeri modificirani.

Novost koju svakako valja spomenuti nalazi se i ispod poklopca motora, a u pitanju je novi 1,5-litreni VVT-iE benzinski motor koji mijenja 1,33-litreni od kojeg je štedljiviji, tiši, odzivniji i od kojeg daje više snage i momenta. Izraženo brojkama – razvija 111 konjskih snaga i 136 Nm. Motorizaciju popunjavaju 1,0-litreni VVT-i (69 KS) i i 1,4-litreni D-4D dizelski motor koji razvija 90 konjskih snaga, a tu je i 1,5 VVT-i hibrid (100 KS).

Safety Sense nadoplativa je opcija na hrvatskom tržištu, a za 3000 kuna više Yaris će biti sigurniji kroz četiri sustava – automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, upozorenja prilikom napuštanja prometne trake, automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetla i prepoznavanja prometnih znakova.

Unutrašnjost se mijenja sa razinom paketa opreme, a svi modeli iznad osnovnog opremljeni su 4,2-inčnim TFT ekranom. Multimedijski sustav je također redizajniran.