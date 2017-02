TOYOTA JE OBNOVILA YARIS: Osvježenje popularnog modela vidljivo je i ispod poklopca motora

Toyota je objavom prvih službenih fotografija Yarisa za 2017. godinu pokazala rezultate facelifta koji je popularni model prošao, no treba znati da se iza svega kriju i novosti ispod poklopca motora i u samoj unutrašnjosti automobila koji je u prodaji od 1999. godine.

Kada su promjene na karoseriji u pitanju nadolazeći osvježeni model svojom novom rešetkom motora naglašava njegovu širinu (premda je ona ostala jednaka), oštrinu i sportsku notu, čemu pomažu i nova svjetla (može se izabrati i LED). Promjene se bočnom linijom šire i na stražnji dio automobila kojim dominiraju nova horizontalna svjetla uz izmijenjen poklopac prtljažnog prostora i iznad branika koje je facelift također dohvatio. Kupci će moći birati i između tri nova dizajna aluminijskih naplataka i dvije nove boje (Tokyo crvena i Hydro plava).

Nove su boje i u unutrašnjosti u kojoj su promjene zahvatile i središnju konzolu, ventilacijske otvore sada nalik propelerima, ali je svakako najvažnija novost ugrađeni 4,2-inčni zaslon u boji koji je standardan već od ‘Mid’ paketa opreme.



Novost je i 1,5-litreni 4-cilindarski benzinski motor kojim Yaris nudi više snage, okretnog momenta i performansi, no i smanjenje potrošnje benzina (za 12 posto) i štetnih emisija. Razvija on 112 konjskih snaga i 136 Nm te do 100 km/h stiže za 0,8 sekundi brže u odnosu na aktualni 1,3-litarski. Dakle, s mjesta do ‘stotke’ vozačima Yarisa za 2017. potrebno će biti točno 11 sekundi.

U prodaju će i hibridna verzija ovog motora, iz Toyote tvrde sad tiša, ali i 1,0-litreni 3-cilindarski turbo benzinac koji razvija 69 KS. Za očekivati je i verzija sa 213 KS.

Mnogi sigurnosni sustavi postali su također dio standardne opreme, poput sustava koji upozorava na mogućnost sudara i autonomno zaustavlja vozilo, sustav upozorenja na izlazak iz vozne trake, sustav prepoznavanja prometnih znakova, automatska duga svjetla…