SUPERAUTOMOBIL SAMO ZA ODABRANE: McLaren 720S je ekstra brzo ludilo na kotačima, a to ima i svoju cijenu

Ženevski salon automobila poslužio je McLarenu da kupcima superautomobila, ali i običnim ‘smrtnicima’ koji o njemu mogu samo sanjati, predstavi model 720S. U pitanju je čudo iz njihove Super Serije u kojoj su već modeli 650S i 675LT.

Twin-turno 4,0- litreni V8 motor snage 720 KS pokreće ovaj superautomobil za dvoje ubrzavajući do 100 km/h za manje od tri, a do 200 km/h za svega 7,8 sekundi. U obrnutom smjeru, od 200 km/h do 0 potrebno mu je niti pet sekundi na 117 metara dugom zaustavnom putu, a od stotke do nule staje u 29,7 metara za 2,8 sekundi. Nadalje, 300 km/h postiže 720S za 21,4 sekundi na svom putu do maksimalnih 341 km/h. Mjenjač je 7-stupanjski SSG.

Pogledaj fotogaleriju

Navedene brojke govore dovoljno o onom što ga pogoni, a 720S u ostalim brojkama izgleda ovako: dug je 4543 mm, širok 1930 mm i visok 1196 mm. Međuosovinski razmak iznosi mu 2670 mm, a osnova težina 1283 kg. Zapremnina prtljažnog prostora u prednjem dijelu iznosi 150, a u stražnjem 210 litara. Ako je bitno, prosječna potrošnja goriva u gradskoj vožnji navedena ja brojkom 15,8 l/100km, dok kombinirana iznosi 10.7 l/100km.



Postoji još jedna brojka, a ona izražava cijenu automobila kojeg prvi kupci mogu dobiti u svibnju. U standardnu razinu opreme, tu su još Performance i Luxury paketi, a zadovoljstvo kreće od 208,000 funti.