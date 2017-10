POLESTAR OTKRIO SVOJ PRVI AUTOMOBIL: Hibridni coupe sa 600 KS i 1000 Nm dobra je najava ulaska novog igrača na tržište

Tijekom tekuće godine Volvo je najavio da će Polestar, tuner brand čiji su vlasnici postali 2015., pod svojom značkom započeti razvoj električnih automobila visokih performansi. Sada je otkriven i njihov pokušaj hvatanja dobre startne pozicije u proizvodnji hibridnih električnih sportskih automobila – Polestar 1.

U pitanju je, dakle, prvi samostalni proizvodni model nove marke službeno otkriven u Šangaju, a koji na prvi pogled otkriva jasne poveznice s Volvo Concept Coupéom predstavljenim prije četiri godine. Povezanost marki argumentira i SPA mehanička platforma na kojoj se temelji u jednakoj mjeri kao i na posebnim rješenjima razvijenima baš za ovaj model u zajedničkoj suradnji Volva i Polestara.

Karoserija od ugljičnih vlakana ovog četverosjeda krije hibridni pogon koji sa svojih 600 KS i 1000 NM najvećeg okretnog momenta – koji osim što s jakim adutima debitira – prilično uvjerljivo najavljuje smjer u kojem će se brand ići.





Kombinacija 2,0-litrenog Drive-E benzinskog motora zaduženog za pokretanje prednje osovine i dva električna motora ukupne snage 218 KS koji pokreću stražnje, čine hibridni sklop, potvrdio je proizvođač pohvalivši se usput električnom autonomijom od 150 kilometara.

Podatke o performansama proizvođač nije objavio, no do planiranog početka proizvodnje, a zakazana je ona za 2019. godinu, svakako ima vremena to napraviti. Razlog što Polestar 1 neće u proizvodnju i ranije jest izgradnja tvornice u kineskom Chengduu gdje će s proizvodnih traka i silaziti. Iste godine predstavit bi se trebao i potpuno električni Polestar 2, a potom treba očekivati i dolazak potpuno električnog SUV-a. Potonja dva trebala bi predstavljati konkurenciju Teslinim modelima ‘3’ i ‘X’…