NET.HR NA SVJETSKOJ PREMIJERI HYUNDAIJA I30 N: Korejci spremni pomrsiti račune legendarnom Golfu GTI

Hyundai je spreman promiješati karte i zauzeti istaknuto mjesto u hot hatch verziji karoserijske izvedbe, a dojam je da drži jak adut u rukama. Održana je danas u Düsseldorfu svjetska premijera Hyundai i30 N modela; Net.hr je bio na njoj.

Ovaj ‘N’, da razjasnimo u samom startu, odnosi se na high-performance brand južnokorejskog proizvođača, a pokazani i30 u toj verziji u potpunosti ispunjava očekivanja umova iz Namyanga gdje je smješten istraživački centar i gdje će biti mjesto rođenja svih N-linija. Nesumnjivo, ispunit će očekivanja i onih koji sjednu za njegov upravljač jer teško je zamisliti bolju preporuku od one da su završni testovi obavljeni na ‘ili jesi ili nisi’ stazi u Nürburgringu.

Hyundai i30 N definitivno – je.

Očekivano, proizvodna verzija jurilice ublažena je u odnosu na konceptni RN30 pokazan na pariškom salonu automobila prošle godine s time da ovo ‘ublažena’ s nje ne skida dojam punokrvnog sportaša kakav najavni iz N-linije jest. Novi aero-paket, unaprijeđenje ovjesa, upravljača, sustava kočenja… to dokazuje, baš kao i diferencijal s blokadom proklizavanja.

Uz to što navedeno dokazuje svojim izgledom, prisnažuje to i onim ispod poklopca motora te načinom na koji ‘drži’ cestu, a posebice koliko se ugodno osjeća pri velikim brzinama u zavojima. Upravo ta kombinacija, a ne samo stavljanje naglaska na snagu motora, dovodi do optimizacije voznih karakteristika, odnosno stvaranja balansa u ostvarenju kojem ‘N’ teži.

S time da snagu koju razvija 2,0-litreni 4-cilindarski pogonski ne treba podcijeniti niti u izvedbi od 250, a svakako ne u onoj od 275 KS s najvećim okretnim momentom od 353 Nm. Putem 6-stupanjskog ručnog mjenjača snaga se prebacuje na prednje kotače i pritom oslobađa zvijer spremnu zauzeti svoje mjesto u segmentu u kojem istaknutu ulogu imaju, primjerice, Peugeot 308 GTI, VW Golf GTI ili pak Ford Focus ST.