MOŽE I BEZ PILOTA: Nakon samovozećih automobila, na redu su letjelice

Ovo novo vozilo firme Tactical Robots moglo bi biti novi korak u razvoju letećih automobila.

Interesting Engineering piše kako je Tactical Robots objavio kako je njihova AirMule (ili Cormorant) početkom mjeseca uspješno prošla test. Riječ je o prvom autonomnom letu letjelice koja bi trebala prevoziti do osam osoba.

KRILA SKRIVENA U KROVU: Toyota razvija leteći automobil

Početne teškoće





No let Cormorana nije prošao bez problema. Dvominutni probni let pokazao je kako letjelica može ostati u zraku bez ljudske kontrole. Ali imao je poteškoća u prijelazu između uzlijetanja, krstarenja, spuštanja i kontakta s tlom. Te bi se pogreške mogle lako ispraviti detaljnijim kodiranjem i osiguranjem da letjelica počne brže odgovarati na upute.

Na video snimci možete vidjeti kako se letjelica trza i naglo propada:

Najveći problem su nevolje sa senzorima. Sustav upravljanja letom morao je ispravljati pogreške koje je radio sustav za kontrolu leta koji se nalazio u letjelici. Uz to, ugrađeni senzori imali su problema s očitavanjem terena.

Ciljano tržište Cormorana su vojne operacije. Trebao bi prenositi teret s jedne lokacije na drugu u opasnim zonama bez ugrožavanja života pilota. Letjelica posjeduje i vanjske mehaničke ‘ruke’ koje mogu držati dodatan teret.

Ima ih još

Cormorant nije jedini autonomni leteći automobil na kojemu se trenutno radi. Airbus je najavio u kolovozu kako planiraju autonomni urbani leteći prijevoz kako bi se smanjila gužva po tlu.

Airbusovi službenici usporedili su svoj projekt s Lyftom ili Uberom, gdje bi korisnici mogli autonomnu letjelicu preko pametnog uređaja i samo uskočiti unutra i odletjeti.