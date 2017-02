MERCEDES JE OSLOBODIO ZVIJER: E63 S ima 612 KS, pogon na sva četiri i drift mode

Dvije AMG izvedbe svoje E-klase pokazao je na službenim internetskim stranicama Mercedes predstavivši E63 i vjerojatno s posebnim ponosom E63 S, najsnažniju tvorničku izvedbu E-klase. Službena premijera novih članova obitelji njemačkog proizvođača luksuznih automobila dogodit će se tijekom auto salona u Los Angelesu.

Gotovo dvije tone teški E63 AMG 4Matic+ s pogonom na sva četiri kotača pokreće 4,0-litreni V8 twin-turbo motor koji razvija 571 konjsku snagu i ima maksimalni okretni moment od 750 Nm što mu pomaže s mjesta do 100 km/h doći za 3,5 sekundi. Impresivno postaje još impresivnije u snažnijoj izvedbi sa 612 KS i okretnim momentom od 850 Nm i ubrzanjem do ‘stotke’ za svega 3,4 sekunde. Maksimalna brzina obje verzije ograničena je na 250 km/h, no uz AMG Driver paket ograničenje se podiže na 300 km/h.

Motor dolazi uparen sa 9-stupanjskim AMG Speedshift MCT mjenjačem s ručicama na upravljaču i tvorničkim podatkom o potrošnji koja se vrti oko devet litara na sto odrađenih kilometara.

Budući da većina kupaca AMG modela preferira pogon na stražnjim kotačima, a najavljene novosti isključivo su sa pogonom na sva četiri, opcija ‘drift mode’, odnosno aktivacija Race načina vožnje, vraća takvima izgubljeno prebacujući snagu na zadnje kotače. Stupnjevi prijenosa pritom se biraju ručicama iza upravljača, a ESP se isključuje. Naravno, postoje i ‘pitomiji’ načini vožnje.

Niz paketa uz dodatnu naplatu, impresivni sustav kočenja, dorade na samom tijelu automobila (nova maska motora, branici, proširenje lukova blatobrana, jedinstveni naplatci od 19 i 20 inča…) i savršen interijer automobil podižu na još višu razinu pa će tek trebati vidjeti kolika će biti njegova zasad još uvijek nedefinirana cijena. Početak prodaje najavljen je za ožujak sljedeće godine.