MERCEDES-AMG IMA DVA NOVA RAZLOGA ZA HVALJENJE: GLC 63 i GLC 63 Coupe jesu SUV-ovi, ali ubrzavaju poput sportaša

Mercedes-AMG ima novi razlog za hvaljenje i ponos, točnije dva. Mercedes-AMG GLC 63 i GLC 63 Coupe novi su ‘vrući’ SUV-ovi standardno opremljeni Mercedesovim 4MATIC+ pogonom i pogonjeni 4,0-litrenim twin-turbo V8 motorima.

Oba će modela debitirati pred publikom u New Yorku na tamošnjem salonu automobila prije no što još uvijek nepotvrđene cijene u prodaju krenu u lipnju. Isporuke prvih modela zakazane su za rujan.

The new @MercedesAMG GLC 63 4MATIC+ & GLC 63 4MATIC+ Coupé combine Performance SUV with V8 expertise.

GLC 63 novi je rival Porscheova modela Macan Turbo. Pokretat će ga ručno izrađeni V8 bi-turbo motor s 476 KS i 650 Nm okretnog momenta, što je, podsjeća Auto Express, nekih 35 konjskih snaga više u odnosu na ono što pruža najpotentniji Macan. Ubrzanje do 100 km/h hvata se za 4 sekunde. Za one kojima to nije dovoljno, GLC 63 i GLC 63 Coupe nudit će se i sa S oznakom iza koje se skriva 510 konjskih snaga koje se prenose na sva četiri kotača putem AMG-ovog novog Speedshift 9-stupanjskog automatskog mjenjača. Njima je do stotke potrebno tek 3,8 sekundi. Prosječna potrošnja goriva navodi se brojkom 10,7.



Svi modeli postižu elektronički ograničenu maksimalnu brzinu od 250 km/h, a a vozaču je omogućeno utjecati na karakteristike vožnje izborom jednog od četiri ‘modea’ (Comfort, Sport, Sport Plus i Individual). GLC 63 S 4MATIC+ ima i dodatni, Race mode koji iz njegovih performansi izvlači maksimum.

A sve navedeno izgleda ovako: