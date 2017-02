HYUNDAI TEASEROM NAJAVIO ŽENEVU: Serija i30 pojačana je novom karavanskom izvedbom

Karavansku izvedbu modela i30 predstavit će Hyundai na salonu automobila u Ženevi, a prema najavi proizvođača kako će ‘bezvremenski dizajn’ modela biti pojačan svestranošću može se naslutiti da velikih promjena u izgledu automobila neće biti.

Ono što se gotovo sa sigurnošću može očekivati, posebice uzme li se u obzir viđeno u usporedbi sa hatchback modelima stare i nove generacije ovog automobila, jest veći prtljažni prostor od aktualnog koji nudi 528 litara zapremnine.

“Karavan i30 nove generacije po pitanju dizajna odgovarat će svojoj i30 obitelji, a nosit će i njen prepoznatljivi identitet. Oštre linije krova i dinamične proporcije daju mu siluetu nalik coupeu, a uglađen i dinamičan profil dodatno je naglašen kromiranim okvirom bočnih prozora”, kazao je Thomas Bürkle, šef dizajna Hyundaija za Europu.

Kao i ostalo, potvrda motorizacije morat će se pričekati do službene premijere, no vjeruje se da će nova karavanska izvedba modela i30 slijediti hatchback izvedbu, a to znači da će ulazni model biti pogonjen 1,4-litarskim motorom koji razvija 100 konjskih snaga. Iznad njega u ponudi su 3-cilindrični 1,0 turbo (120 KS), odnosno 4-cilindrični 1,4-litarski turbo (140 KS). U dizel varijantama ponuda će se vjerojatno svoditi na tri verzije 1,6-litrenog turbo motora snage 95, 110 i 136 KS.