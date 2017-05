BMW POKAZAO NOVU SERIJU 8: Bit će ovo luksuzni sportski automobil koji ostavlja bez daha

Izložbu Concorso d’Eleganza Villa d’Este iskoristio je BMW kako bi predstavio studijsku verziju nove Serije 8 čiji bi proizvodni primjerak trebao svjetlo dana ugledati sljedeće godine.

“Ovime dokazujemo da dinamika i moderan luksuz idu ruku pod ruku i podižemo ljestvicu u segmentu coupea”, najavio je Seriju 8 ispred bavarskog proizvođača Harald Krüger.

Spoj prošlosti i budućnosti očit na vanjskom dijelu automobila jasno dokazuje pripadnost marki, ali i ukazuje na zaokret novim idejama u dizajnu. Zadrži li se prikazano i u proizvodnim primjercima Seriju 8 možemo očekivati na 21-inčnim aluminijskim naplatcima, a mora se priznati i da joj odlično na ‘mišićavoj’ karoseriji stoji boja koju u BMW-u nazivaju Barcelona Liquid.

Maska motora je prepoznatljiva, super-uska laserska svjetla odlično joj stoje, baš kao i veliki otvori za strujanje zraka i niska linija krova, kromirani završeci ispušnih cijevi, što sve zajedno izgleda, barem u konceptnoj verziji, ovako:



Sam interijer sveden je na osnovno – vožnju, no to ne znači da luksuza u njemu nema. Detalji motorizacije nisu otkriveni, no u njenu moć ne treba sumnjati.