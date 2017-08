HRVATIMA USKORO DOSTUPNI DIZELAŠI ISPOD CIJENE: Njemačka ih se mora riješiti, cijene ubrzano padaju

Nakon nedavnog ‘dizel samita’ njemački proizvođači automobila pristali su da će o svom trošku izvršiti konverziju na dizelašima s normama Euro4 i Euro5 (od 2005. na dalje), dok su one starije praktički otpisali.

Njemačka se želi riješiti prljavih dizelaša te nude izdašne potpore kupcima koji im pri kupnji novog automobila predaju svoj stari dizelaš proizveden prije 2005. VW nudi od 2000 eura za kupnju najmanjeg modela up!, 5000 eura potpore za Golfa, pa do 10.000 eura za Touarega. Ford nudi od 2000 do 8000 eura, Škoda od 1750 do 5000 potpore, a Seat do 8000 eura. Slične poticaje nude i BMW, Audi i Mercedes’, piše Večernji.

Pad cijena dizelaša

Toyota u Njemačkoj nudi 2000 eura popusta za svoja hibridna vozila, dok u Hrvatskoj nude mnogo više, primjerice 19.000 kuna na Prius i 17.000 kuna za Yaris hybrid.

Kao posljedica pojavit će se pad cijena svih dizelaša Euro6 norme koja se počela primjenjivati 2015.



Pitanje je gdje će ta vozila završiti.

Prošle je godine u Hrvatsku iz EU-a uvezeno gotovo 60.000 vozila, a ni ove godine taj se trend nije promijenio. Nakon novih trošarina koje su djelomično penalizirale unos starijih automobila koji više zagađuju, za pretpostaviti je da će Hrvati zadovoljni dočekati da iz Njemačke stignu ponude diskontnih cijena za dizelaše.

Jedan od važnih kriterija za izračun novih trošarina jest ispust ugljikova dioksida (CO2), a one ne destimuliraju u dovoljnoj mjeri unos spornih dizelaša jer su problematični s obzirom na ispuštanje čestica čađe i posebno dušikova oksida (NOx). Ispust NOx-a bio je sporan u aferi Dieselgate u kojoj je otkriveno kako je VW varao na testovima ispuštanja štetnog plina.

Dizelaši nepoželjni u Europi

U samo dvije godine dizelaši su u Njemačkoj postali nepoželjni, a tako je i u ostatku Europe.

Prema ispustu štetnog NOx-a uz sve filtre i uz skupe katalizatore gube utrku s benzincima. Alternativa su moderni automobili na benzin koji troše manje goriva, iako nisu štedljivi poput vozila na dizel, a tu su i benzinsko-električni hibridi i automobili na prirodni plin, a dugoročno potpuno električni automobili.