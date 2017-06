HAK TESTIRAO NA DESETKE AUTOSJEDALICA: Evo koje su najkvalitetnije, a u kojima vaše dijete nije najsigurnije

Hrvatski autoklub objavio je rezultate tradicionalnog testiranja dječjih autosjedalica. Na ovogodišnjem proljetnom testiranju dječjih autosjedalica provjerene su čak 42 sjedalice.

‘Testiranja su bila izrazito detaljna, a pritom se nije ispitivalo samo odgovaraju li sjedalice zakonskim obvezama, već su se u obzir uzimali standardni kriteriji poput sigurnosti, jednostavnosti korištenja, ergonomije ili kemijskog sastava od kojeg su izrađeni materijali’, izjavio je HAK.

Čak 42 različita proizvoda, koliko ih se ovom prilikom našlo na testiranju, pripadaju svim grupama težine, a među njima je bilo i 13 i- Size autosjedalica. Neke od testiranih sjedalica imale su mogućnost postavljanja u oba smjera, i u smjeru vožnje i u suprotnom smjeru. Te se sjedalice mogu koristiti od rođenja pa do otprilike četiri godine starosti, no važno je još jednom napomenuti kako djeca lakša od devet kilograma ili mlađa od 15 mjeseci nikada ne smiju biti smještena u smjeru vožnje jer to zbog slabije građe njihova tijela znatno povećava rizik od ozljeda.

Najbolju ocjenu (4) nije dobila niti jedna sjedalica, no 24 modela prošlo je s ocjenom dobar, a još 10 ih može zadovoljiti.



Ovo su detaljni rezultati testa autosjedalica 2017.

Axkid Wolmax

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– sjedalica se ne može jako učvrstiti za sjedalo automobila, povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, tanko punjenje podstave, malo mjesta za dijete, loš pogled djeteta izvan automobila, teško skidanje presvlake

Baier Adebar

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, teško razumljiva uputstva i upozorenja

Baier Adefix

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, teško razumljiva uputstva i upozorenja, pozicija sjedenja nije idealna

Bébé Confort AxissFix Plus

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, neudoban oslonac za noge

Bergsteiger Babyschale

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, loša putanja pojasa, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, presvlaka se ne može prati, neznatno manjkava završna obrada

Britax Römer Advansafix III SICT

+ dobra putanja pojasa, sjedalica se može jako učvrstiti za sjedalo automobila, jednostavno zakopčavanje, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, zahtijeva vrlo malo prostora u automobilu, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, nespretna montaža, teška sjedalica, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, limitiran pogled djeteta izvan automobila, teško skidanje presvlake

Britax Römer Baby-Safe i-Size

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilagođavanje veličini djeteta, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– sjedalica se ne može jako učvrstiti za sjedalo automobila, zakopčavanje nije vrlo jednostavno

Britax Römer Baby-Safe i-Size + i-Size Base

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilagođavanje veličini djeteta, sjedalica se može jako učvrstiti za sjedalo automobila, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zahtijeva vrlo mnogo prostora u automobilu

Britax Römer Baby-Safe i-Size + i-Size Flex Base

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilagođavanje veličini djeteta, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zahtijeva vrlo mnogo prostora u automobilu

Britax Römer Evolva 1-2-3 SL SICT

+ nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nespretna montaža, pozicija sjedenja nije idealna, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Casualplay Multipolaris Fix

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, relativno visok rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, pozicija sjedenja nije idealna, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Casualplay Polaris Fix

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, relativno visok rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, pozicija sjedenja nije idealna, teško skidanje presvlake

Cybex Aton 5

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

Cybex Aton 5 + Aton Base 2

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– nešto povećan rizik od pogrešne montaže, limitiran pogled djeteta

Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– nešto povećan rizik od pogrešne montaže, limitiran pogled djeteta

Cybex Pallas M SL

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, zahtijeva nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Cybex Pallas M-Fix SL

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, zahtijeva nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Cybex Solution M SL

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zahtijeva nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake

Cybex Solution M-Fix SL

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zahtijeva nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake

Foppapedretti Teknofix

+ stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, loša putanja pojasa, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, tanko punjenje podstave, presvlaka se mora prati ručno

GB Idan

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– sjedalica se ne može jako učvrstiti za sjedalo automobila, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, teško skidanje presvlake

GB Idan + Base-Fix

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– nešto povećan rizik od pogrešne montaže, teško skidanje presvlake

Graco Milestone

+ dobra putanja pojasa, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– relativno visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, sjedalica se ne može jako učvrstiti za sjedalo automobila, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva vrlo mnogo prostora u automobilu, malo mjesta za dijete, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Hauck Zero Plus Comfort

+ nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, putanja pojasa nije idealna, sjedalica se ne može jako učvrstiti za sjedalo automobila, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja

Joie Every Stage

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija

– relativno visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, oslonac za noge nije idealan, zahtijeva nešto više prostora u automobilu, malo mjesta za dijete, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Joie Spin 360

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Joolz iZi Go Modular by BeSafe

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada

– zakopčavanje nije vrlo jednostavno, visoka kontaminacija

Joolz iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada

– zahtijeva nešto više prostora u automobilu, visoka kontaminacija

Kiddy Cruiserfix 3

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, vrlo dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu

Kiddy Guardianfix 3

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, vrlo dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

LCP Kids Saturn iFix

+ stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, loša putanja pojasa, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, tanko punjenje podstave, presvlaka se mora prati ručno

Maxi-Cosi AxissFix Plus

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, neudoban oslonac za noge

Nania I-Max SP

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, presvlaka se mora prati ručno

Nuna Pipa Icon

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja

Nuna Pipa Icon + Pipafix Base

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu

Osann I-Max SP

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, presvlaka se mora prati ručno

Recaro Zero.1 i-Size

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, pozicija sjedenja nije idealna, zahtijeva mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Renolux Renofix

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu, presvlaka se mora prati ručno, teško skidanje presvlake

Stokke iZi Go Modular by BeSafe

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zakopčavanje nije vrlo jednostavno

Stokke iZi Go Modular + i-Size base

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zahtijeva mnogo prostora u automobilu

Takata Midi i-Size Plus & i-Size Base Plus

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobro punjenje podstave, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, oslonac za noge nije idealan, pozicija sjedenja nije idealna, zahtijeva jako mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Tex Baby Siège Auto Groupe 1/2/3

+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, presvlaka se mora prati ručno, nešto povećana kontaminacija