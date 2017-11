PRODANA TROKOLICA IZ MUĆKI: Del Boy i Rodney bili bi zadovoljni novcem koji je za nju isplaćen

Ljubiteljima Mućki vrlo dobro poznata žuta trokolica koju je u humorističnoj seriji vozio lik Del Boya Trottera kojeg je utjelovio David Jason prodana je na aukciji za duplo veću cijenu u odnosu na onu koju je njen dosadašnji vlasnik očekivao.

Reliant Regal iz 1968. godine novi je vlasnik kupio za iznos od 42,000 funti (oko 356,000 kuna), javlja Daily Mirror podsjećajući da je automobil kupljen od strane BBC-ja korišten u epizodi ‘If They Could See Us Now’.

Jasno, na žutoj se trokolici ističe Trotters Independent Traders logo, a njena je unutrašnjost ukrašena uzorkom tigrove kože.

Dosadašnji vlasnik automobil je kupio po završetku snimanja serije i čuvao ga do prošlog vikenda kada se očekivalo da će trokolica pronaći novog vlasnika no ne za cijenu veću od 20,000 funti (oko 170,000 kuna). Dapače, očekivalo se da će biti prodana za 15,000 funti (nešto manje od 130,000 kuna), potvrdila je aukcijska kuća koja je posao obavila.



Kroz sve godine snimanja Mućki korišteno je više žutih trokolica. Ova nedavno prodana prešla je nešto više od 115,000 kilometara.