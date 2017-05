BRZI I ŽESTOKI TRAŽE NAJBRŽU I NAJSPRETNIJU DAMU: Najžešća utrka u Hrvatskoj ove godine ima program za ljepši spol

Do utrke ubrzanja Brzi i žestoki powered by CIAK Auto ostalo je još svega nekoliko dana, a ove godine su osim atraktivnih automobila i motora u središtu događanja i posjetiteljice. Prostor ispred paviljona 5 bit će rezerviran za sve dame koje će u nedjelju 4. lipnja od 14 sati imati priliku sudjelovati u ženskoj utrci i pokazati zavidnu kombinaciju brzine i spretnosti.

Utrka koja je promijenila zagrebačku automobilističku scenu održat će se 3. i 4. lipnja na jednoj od najprometnijih cesta u Zagrebu, Aveniji Dubrovnik, ispred ulaza u Zagrebački velesajam. Iako se ovaj sport uglavnom veže uz muškarce, ove godine će se prvi put i dame imati priliku okušati u vožnji. Naime, za njih je pripremljen poseban poligon na kojem će posjetiteljice voziti i istovremeno nanositi olovku i ruž za usne.

Prijaviti se mogu sve natjecateljice koje imaju vozačku, a pobjednica je ona koja u najkraćem vremenu odvozi poligon i najpreciznije nanese ruž. Najbolje će osvojiti vrijedne nagrade koje je za njih osigurala jedna od vodećih proizvođača kozmetike, tvrtka Eveline, a kako bi vožnja bila sigurna pobrinut će se suvozačica Gorana Hunić – jedina hrvatska rally vozačica koja je ujedno zadužena za osmišljavanje ženskog dijela programa.



“Iznimno mi je drago i podržavam ideju da se i ženskom dijelu populacije više približi auto moto sport. Utrka ubrzanja Brzi i Žestoki dobra je smjernica da se i ljepši spol zainteresira te da razvije ljubav prema svom limenom ljubimcu. Kao žena i kao majka u automobilizmu imam podršku prijatelja, a uz prijatelje i obitelj sve je lako”, izjavila je Gorana.

Program Utrke ubrzanja Brzi i žestoki predviđa natjecanje vozača podijeljenih u grupe na stazi duljine četvrt milje (402 metra) te Street Style statično natjecanje vizualnog tuninga automobila, uređenja interijera i eksterijera, prostora motora, ugrađene multimedije i ukupnog dojma. Program će obogatiti i natjecanje u jačini decibela, DB – Brzi i žestoki, u kojem će se mjeriti snaga audio sustava u decibelima, a subotnji raspored uključuje i koncert splitskog glazbenika Giuliana te gledanje uživo finale Lige prvaka.

Dnevne ulaznice za Utrku ubrzanja Brzi i žestoki moći će se kupiti po cijeni od 20 kuna, a za djecu do 12 godina ulaz je slobodan. Zbog održavanja utrke, za promet će od 1. lipnja biti zatvorena jedna traka Avenije Dubrovnik na potezu od ulice Trnsko-Cimermanova pa sve do Avenije Većeslava Holjevca, a od 2. lipnja u 20 sati se zatvara i druga traka te tramvajski promet, sve do ponedjeljka 5. lipnja u 4 sata ujutro. Obilazni pravci su preko Kajzerice i Sigeta.