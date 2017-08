NAJPOZNATI BRITANSKI ČASOPIS ZA AUTOMOBILE ODUŠEVLJEN RIMČEVIM CONCEPT ONE-om: ‘Ovo naprosto oduzima dah’

Do sada je izrađeno samo osam super automobila Concept One koje izrađuje hrvatska tvrtka Rimac Automobili iz Svete Nedelje, a nakon opasne nesreće u kojoj je sudjelovao popularni voditelj Richard Hammond koji se u rimčevom Concept_One automobilu prevrtao niz brežuljke u Švicarskoj, ostalo je samo sedam ovih električnih automobila.

Kakav je osjećaj voziti se u automobilu vrijednim više od milijun eura, testirao je poznati britanski portal Auto Car, čija je novinarka Rachel Burgess dobila priliku provozati se u ovom skupocijenom i iznimno rijetkom električnom automobilu. Da bi iskusila pravu moć i snagu ovog automobila, novinarka portala Auto Car sjela je na suvozačevo mjesto dok je mjesto za volanom pripalo jednom od rimčevih testnih vozača.

Automobil u kojem su se odlučili provozati u vlasništvu je Paula Rungea, retinalnog kirurga s Floride i velikog zaljubljenika u brze i električne automobile.

‘Paul je bio nevjerojatno smiren kada nam je dao ključeve svoje automobila. Da sam ja upravo kupila milijunski super-auto, ključeve bi sasvim sigurno držala čvrsto u ruci i ne bi ih ispuštala’, napisala je novinarka.



Concept One električni automobil poseban je po tome što postiže nevjerojatnu brzinu. Ubrzanje do 100 kmh postiže za svega 2.6 sekundi, zbog čega je brži od McLarenovog P1 ili ferrarijevog LaFerrarija. Prvi put je predstavljen 2011. godine u Ženevi.

S obzirom da je riječ o malenoj tvrtci koja proizvodi svega nekoliko primjerka automobila, zaključila je novinarka u svojem tekstu, itekako je vjerojatno da će upravo takva, malena tvrtka uložiti više truda i napora, probiti granice proizvodnje i izvući sve najbolje.

Nevjerojatni sustav infotainmenta

U svijetu postoji nevjerojatno mnogo načina za infotainment, no sustav kojeg pruža Rimčev Concept One nešto je nevjerojatno, napisala je novinarka te potopm dodala kako u tom automobilu imate sve što poželite, njegove performanse ostavljaju bez daha i gotovo da nema stvari koju ovaj automobil ne može uraditi.

Svega čega se možete sjetiti u ovom trenutku Oncept One vam omogućava putem glavnog zaslona. Podjela zaokreta između prednjeg is tražnjeg dijela automobila, izrada grafikona o detaljima vožnje, brzini motora u svakom trenutku, podizanje ovjesa…

Posebne performanse

Električni automobil Concept One automobil je od 1073 konja s obrtnim momentom od 1599.8 nm, pogonom od četiri motora, jedan za svaki kotač, a ubrzanje i usporavanje automobila može se odvijati i do stotinu puta u sekundi. Svemu tome svjedoči onaj infotainment sustav koji se prikazuje na zaslonu automobila. Ubrzanje do 100 kilometara na sat postiže se u svega 2,6 sekundi, obratni moment postiže se instantno što čini ove automobile savršenim superautomobilima.

Rimčev testni vozač i novinarka krenuli su u vožnju s privatnog posjeda nedaleko od mjesta Monterey u Kaliforniji.

‘Concept One gotovo da i ne proizvodi zvuk, čak niti pri visokim brzinama, no brzina kojom se možete voziti, bez da osjećate ikakav zvuk, naprosto oduzima dah’, napisala je novinarka.