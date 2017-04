KOJI JE ZAISTA NAJBRŽI AUTO NA SVIJETU: Više nema nikakve dileme, evo liste najboljih

U svijetu automobilske industrije stalno se šuška o novim dostignućima raznih automobilskih tvrtki – a posebice o tome ‘koji je najbrži auto na svijetu’.

Posljednjih godina Hennessey, Ferrari, Bugatti, McLaren, Rimac i Tesla između ostalih na tržište izbacuju fenomenalne automobile od kojih svaki prednjači u svom dizajnu i brzini. Saznali smo koji su najbrži automobili na svijetu i koje su im značajke.

Hennessey Venom GT

Hennessey Venom ima mogućnost dostići brzinu od 435.16 km/h što ga stavlja u vrh ljestvice najbržih automobila na svijetu. Ispod haube naći ćete kombinaciju Lotus Elise šasije i 1244-KS 7,0-litreni twin-turbo V8.

Brzinu od 435 km/h Venom je postigao na Kennedy Space Centeru ali samo u jednom smjeru. Fascinantna je činjenica da je za postizanje navedene maksimalne brzine trebalo tek nešto više od tri kilometra ravne plohe, što ovaj automobil ne opisuje samo kao brz u smislu maksimalne brzine, već i u smislu suludih ubrzanja. Od 0-100 km/h potrebno mu je manje od 2 sekunde.



Bugatti Chiron

U 2016. godini Bugatti je predstavio svoj novi model Chiron koji je zadržao osnovne proporcije Veyrona, ali je ipak u potpuno nov i kreiran da u potpunosti iskoristi zakone fizike. Maksimalna brzina koju je postigao ovaj drugi najbrži auto na svijetu je 420 km/h.

Motor je razvijen na temelju veyronovog 8.0 litarskog kvad-turbo W16 s 1.500 konjskih snaga, mjenjač je bolja verzija veyronovog dvostrukog kvačila sa sedam brzina koji pokreće sva četiri kotača. Chiron od 0 do 100 km/h stiže za ‘čak’ 2,5 sekundi, dok mu treba 6,5 sekundi kako bi dosegao brzinu od 200 km/h. Do 300 km/h pak ubrzava za 13,6 sekundi.

Cijena mu se kreće od 1,9 milijuna funti.

SSC Ultimate Aero

Shelby Supercars (SSC) nema nikakve veze s Cobrinim Carroll Shelbyem no bez obzira na to, Ultimate Aereo je u jednom trenu bio najbrži auto na svijetu. Mogao je postići brzinu od 411 km/h i time bio brži od Bugattievog Veyrona.

Kako bi to postigao ima 6,3-litarski twin-turbopunjač V8 sa 1.287 konjskih snaga. Ovaj auto nema elektroničkih pomagala koji će vam pomoći kontrolirati tu moć već će vam osigurati sirovo iskustvo vožnje.

Saleen S7 Twin Turbo

Glavna i najsjajnija stvar na ovom automobilu je već u njegovom imenu: inovativni dvostruki turbo punjači (Twin Turbo) dodani su već postojećem V8 motoru od 7.0 litara. Što je Saleen učinilo najbržim autom na svijetu, nije samo motor već i pomoć dizajna i aerodinamike.

Motor Saleena ima 750 konja, šestostupanjski mjenjač, šasiju od 1247kg. Od 0-100km/h ubrzava za 2.8 sekunde, a maksimalna brzina mu je 400 km/h.

Cijena mu je oko 450 tisuća funti.

Koenigsegg CCR

Koenigsegg CCR je bio najbrži auto na svijetu 2005. godine kada je na stazi Nardo postigao brzinu od 387,87 km/h.

CCR pokreće 4.7 V8 benzinski motor od 806 KS i 920 Nm. Ubrzanje do 100 km/h traje 3,2 sekunde, a prosječna potrošnja iznosi 17 l/100 km. Zaustavni put 1.180 kg teškog automobila s brzine od 100 km/h je impresivnih 31 metara.

McLaren 720S

McLaren je izbacio novi model 720S iz svoje Super Serije nakon modela 650S i 675LT.

Ovaj automobil pokreće twin-turbo 4,0- litreni V8 motor snage 720 KS ubrzavajući do 100 km/h za manje od tri, a do 200 km/h za svega 7,8 sekundi. U obrnutom smjeru, od 200 km/h do 0 potrebno mu je niti pet sekundi na 117 metara dugom zaustavnom putu, a od stotke do nule staje u 29,7 metara za 2,8 sekundi. 300 km/h McLarenov 720S postiže za 21,4 sekundi na svom putu do maksimalnih 341 km/h. Mjenjač je 7-stupanjski SSG.

Dug je 4543 mm, širok 1930 mm i visok 1196 mm. Međuosovinski razmak iznosi mu 2670 mm, a osnova težina 1283 kg. Zapremnina prtljažnog prostora u prednjem dijelu iznosi 150, a u stražnjem 210 litara.

Cijena standardnog paketa kreće se od 208 tisuća funti.

Tesla model S P100D

Tesla model S P100D je bio najbrži serijski automobil na svijetu. Model S P100D sa svojom novom baterijom od 100kW i modom Ludicrous do 100 km/h ubrzava za 2,5 sekunde. Nova, jača baterija bi trebala moći povećati doseg Modela S pa bi Tesla automobil trebao moći prijeći 506 km prema američkim standardima, to jest čak 613 kilometara po Europskom standardu.

Maksimalna brzina mu je preko 250 km/h.

Rimac Concept One

Karakteristike ovog hrvatskog električnog automobila su odlične – 1,088 konjske snage, ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,6 sekundi, odnosno od 0 do 200 km/h za 6,2 sekundi, dok najveća brzina koju doseže ovaj automobil iznosi čak 355 km/h.

Rimac Automobili kreću s osvanjem tržišta za što je dokaz već 6 prodanih Concept One automobila. Cijena mu se kreće oko 675 tisuća funti.