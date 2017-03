KOJI JE VAMA NAJBOLJI? Ovo su tri finalista za nagradu Svjetskog automobila godine za 2017.

Izbor za Svjetski automobil godine za 2017. godinu sveden je na posljednja tri. Za World Car of the Year Award u borbi su Audi Q5, Jaguar F-Pace i Volkswagen Tiguan, a osvajač titule će biti proglašen na salonu automobila u New Yorku 13. sljedećeg mjeseca.

Po prvi put finaliste čine tri SUV-a, što je očita preslika popularnosti koju ovaj segment trenutačno uživa na tržištu, a najboljeg među njima odabrat će međunarodni žiri kojeg čini 75 auto novinara iz 23 države svijeta.

I dok ostaje upitno kojem će proizvođaču pripasti nagrada, posebno veselo može biti u Jaguaru čiji je navedeni model i na skraćenom popisu za nagradu najbolje dizajniranog automobila (2017 World Car Design of the Year), i to u konkurenciji s Mercedes-Benz kabrioletom S-klase i Toyotom C-HR, što ga čini jedinim automobilom na dva finalna popisa pred proglašenje pobjednika.

2017 World Car of the Year

Audi Q5

Jaguar F-Pace

Volkswagen Tiguan

2017 World Luxury Car

BMW serija 5

Mercedes-Benz E klasa

Volvo S90/V90

2017 World Performance Car

Audi R8 Spyder

McLaren 570S

Porsche 718 Boxster/Cayman

2017 World Green Car

Chevrolet Bolt

Tesla Model X

Toyota Prius Prime

2017 World Urban Car

BMW i3 (94 Ah)

Citroën C3

Suzuki Ignis

2017 World Car Design of the Year

Jaguar F-Pace

Mercedes-Benz S klasa Cabriolet

Toyota C-HR