TROSTRUKI F1 PRVAK ŠOKIRAO PRIZNANJEM: ‘Možda se umirovim na kraju ove sezone’

Lewis Hamilton, trostruki svjetski prvak u Formuli 1, prilično je šokirao svijet automobilističkih utrka priznanjem kako bi se krajem aktualne sezone mogao umiroviti.

Kazao je Hamilton da u potpunosti može shvatiti bivšeg momčadskog kolegu Nicu Rosberga, odnosno njegovu odluku da pet dana nakon lanjskog osvajanja naslova napusti sport. Uvjeren je Hamilton da, donese li i on sam takvu odluku, to neće utjecati na njegovu ostavštinu u ovom natjecanju.

Trostrukom ukupnom pobjedniku Formule 1 aktualni ugovor s Mercedesom prestaje važiti 2018. godine, a prije je govorio da je spreman na novi jer o umirovljenju ne razmišlja.

Sada je priča drugačija.



“Moja je sudbina u mojim rukama. Mogu odlučiti zaustaviti se krajem ove godine. Znači li to da je nasljedstvo koje ostavljam manje u odnosu na ono koje bi bilo da se umirovim za pet godina? Tko to može reći? Ne volim planirati jer nikad ne znate što vas čeka iza ugla, ali nikad neću prestati ispitivati krajnje granice onoga što radim ili što ću raditi i uvijek ću stremiti najvišim ciljevima”, kazao je 32-godišnjak čije riječi prenosi Independent.

“Svako malo pomislim na to što bih mogao raditi nakon natjecanja u Formuli 1, no onda vidim bolid i uhvati me želja za ostankom. Ne znam koliko ću uistinu i ostati, ali i dalje imam želju boriti se, ‘gladan’ sam i vozim najbolje što mogu”, dodao je.