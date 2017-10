IZAZOV S TEHNOLOGIJOM SUTRAŠNJICE: Volkswagen razvija električno trkaće vozilo za najpoznatiju svjetsku planinsku utrku

Volkswagen razvija potpuno električno trkaće vozilo za najpoznatiju svjetsku planinsku utrku, preciznije – prototip s pogonom na sve kotače trebao bi se naći na startnoj poziciji utrke Pikes Peak International Hill Climb u Coloradu (SAD) 24. lipnja 2018. godine kako bi na cilju na visini od 4300 metara postavio nove najbolje rezultate za električna vozila.

Potvrdio je to njemački proizvođač podsjetivši da je novi projekt iz područja motosporta dio transformacije marke u vodećeg proizvođača e-vozila čiji je cilj do 2025. godine u svojem portfelju nuditi 23 modela s potpuno električnim pogonom.

“Planinska utrka Pikes Peak jedno je od najpoznatijih svjetskih automobilskih natjecanja. K tomu predstavlja golemi izazov i stoga je idealna za dokazivanje snage tehnologija budućnosti. Naše električno trkaće vozilo bit će opremljeno inovativnom tehnologijom u području akumulatora i pogona. Ovaj ekstremni ispit izdržljivosti na Pikes Peaku donijet će nam važna saznanja u pogledu daljnjeg razvoja i pružiti uvid u naše proizvode i njihovu tehnologiju”, objasnio je voditelj odjela za razvoj Frank Welsch.

Najavljeno vozilo, prvo VW-ovo potpuno električno namijenjeno utrkivanju, razvija Volkswagen Motorsport u uskoj suradnji s odjelom za tehnički razvoj u Wolfsburgu.

“Utrka na Pikes Peaku predstavlja novi početak za nas. Prvi put razvijamo potpuno električno trkaće vozilo”, objašnjava direktor Volkswagen Motorsporta Sven Smeets.

Volkswagen Motorsport zadnji je put sudjelovalo u utrci na Pikes Peaku 1987. godine sa spektakularnim Golfom s dvama motorima, koji je za dlaku promašio ciljnu crtu.

“Krajnje je vrijeme za uzvrat”, poručio je Smeets.

Međunarodna utrka na Pikes Peaku – koju znalci također nazivaju ‘Race to the clouds’ – održava se od 1916. godine u blizini Colorado Springsa na Stjenjaku (Rocky Mountains) i vodi preko staze dužine 19,99 kilometara od startne crte na visini od 1440 metara sve do vrha koji se nalazi na 4300 metara nadmorske visine. Rekord u kategoriji električnih prototipova vozila trenutačno iznosi 8 minuta i 57,118 sekundi, a postavio ga je u 2016. godini američki vozač Rhys Millen (e0 PP100).