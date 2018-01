10 STVARI KOJE NE SMIJETE RADITI SVOM AUTOMOBILU: Nesvjesno mu skraćujete vijek trajanja, a to se može lako izbjeći

Mnogo toga nesvjesno radite, a ne znate da šteti vašem automobilu. Ovaj će vam vodič dobro doći da popravite eventualne pogreške i da vam vaš limeni ljubimac dulje traje.

Iako moderni automobili imaju mnoštvo sigurnosnih mjera kako bi se izbjegle opasnosti i za vas i za njega, neke prakse im ipak mogu naštetiti. Ovih 10 stvari trebate izbjegavati u ophođenju prema vozilu.

Ne stišćite gumb za gašenje u vožnji

Ako to slučajno učinite dok vozite razumnom brzinom, ništa se neće dogoditi. Moderni automobili imaju mnoge sigurnosne značajke kako bi spriječili kvarove. U svakom slučaju, nemojte to činiti.

Ne prebacujte u rikverc tijekom vožnje

Još jedna stvar koju trebate izbjegavati je odabir vožnje unatrag tijekom vožnje. Iako računalni sustav u vašem automobilu treba zanemariti naredbu i ništa se neće dogoditi, to jednostavno nije dobra ideja.



Ne prebacujte u način za parkiranje dok vozite

Nemojte ovo isprobavati. Računalo u vašem automobilu blokirat će ovu naredbu zbog sigurnosnih razloga, ali davanje sukobljenih naredbi može oštetiti vaš automobil.

Ne stavljajte puno drugih ključeva na ključ automobila

Previše ključeva može biti prilično velika težina koja može potencijalno oštetiti vaš prekidač paljenja tijekom vremena. Odvojite ih, držite samo nekoliko ključeva na ključu automobila. Ili još bolje, nemojte uopće stavljati druge ključeve na njega.

Redovito mijenjajte ulje

Slijedite upute proizvođača o tome koliko često treba mijenjati ulje – one postoje s razlogom. To se osobito odnosi na potpuno nove automobile. Neki proizvođači koriste vrlo slabo ulje kad automobili napuštaju tvornicu, a ono MORA biti promijenjeno na oko 1000 km.

SMANJITE TROŠKOVE GORIVA I SERVISA: Uz ove trikove vaš će automobil trošiti manje i dulje ostati ispravan

Nemojte prepuniti motor

Motor uvijek dolazi s mjernom šipkom, koja je označena “punom” točkom. Ispunite ga do ove razine, a nipošto do vrha jer će to uzrokovati katastrofalne posljedice i počet će se dimiti iz svih krajeva automobila.

Ne čekajte da se rezervoar skroz isprazni

Čak i najčišći benzin ima male čestice u sebi, a gravitacija ih drži na dnu spremnika. Ako vozite na rezervi, ovaj ostatak se usisava u motor. Općenito govoreći, dobra je praksa da dopunite gorivo kad ostane oko jedne četvrtine spremnika.

Ne ignorirajte znakove upozorenja

Nisu svi znakovi upozorenja isti za sve automobile, ali općenito su označeni bojama. Zeleni (ili ponekad plavi) znakovi pokazuju da je određeni sustav aktiviran. Žuti simbol obično označava da nešto treba servisirati ili provjeriti. Crveno znači neku vrstu ozbiljnog problema i trebali biste se zaustaviti što je prije moguće jer bi automobil mogao biti nesiguran za vožnju. Općenito govoreći, ako se upali svjetlo upozorenja na upravljačkoj ploči, ne zanemarujte ga i pozovite mehaničara što je prije moguće.

Provjeravajte tlak u gumama

Još jedna dobra praksa: svako malo provjeravajte tlak u gumama. Ako možete osjetiti da je guma prazna, ona je sigurno već neko vrijeme takva. Vožnja s neispunjenim gumama je vrlo nesigurna. Osim toga, tako se gume vrlo brzo troše.

Provjeravajte ravnotežu kotača

Ako slučajno pogodite rubnik, odvezite automobil u radionicu i zamolite mehaničara da provjeri ravnotežu i poravnanje. Ako su kotači izvan ravnoteže, onda nemate dobru kontrolu nad vašim automobilom.